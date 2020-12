In che ordine leggere i libri del Trono di Spade? Guida alla lettura di Game of Thrones

Prima essere una serie televisiva di grande successo, Game of Thrones è nata come una saga letteraria fantasy scritta dal maestro del genere George R.R. Martin.

La saga ebbe inizio nel 1996 con la pubblicazione del primo volume con il titolo di Cronache del ghiaccio e del fuoco, nonché il titolo originale dell'opera. La serie tv realizzata da HBO parte dalla storia descritta nei romanzi, ma la supera perché la saga letteraria non presenta ancora una conclusione, mentre la serie televisiva sì, con non pochi dubbi da parte dell'autore George R.R. Martin.

Ma tornando ai libri, c'è sempre stata molta confusione sui titoli, le edizioni e l'ordine di lettura, soprattutto perché esistono delle differenze tra la saga originale e le diverse edizioni pubblicate in Italia. Attualmente l'ordine dei libri di Game of Thrones si ferma al numero di cinque volumi realizzati e due in fase di realizzazione, l'ordine della saga originale è la seguente:

A Game of Thrones (1996) A Clash of Kings (1999) A Storm of Swords (2000) A Feast for Crows (2005) A Dance with Dragons (2011) The Winds of Winter (non ancora pubblicato) A Dream of Spring (non ancora pubblicato)

In Italia, invece, i volumi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sono stati pubblicati da Mondadori a partire dal 2001. La casa editrice ne ha realizzato un'edizione economica della saga, dividendola in 12 volumi e pubblicandola nella collana Oscar Bestsellers. L'ordine è il seguente:

Il Trono di Spade Il grande inverno Il regno dei lupi La regina dei draghi Tempesta di spade I fiumi della guerra Il portale delle tenebre Il dominio della regina L’ombra della profezia I guerrieri del ghiaccio I fuochi di Valyria La danza dei Draghi

Dopo il successo della serie televisiva, però, nel 2016 Mondadori ha scelto di ripubblicare i libri della saga riprendendo la suddivisione dell'edizione originale americana. I volumi in questione prendono sia la nomenclatura classica che la nomenclatura italiana ovvero Il Trono di Spade con una numerazione che va dall'1 al 5.

