In quale ordine vedere le serie Marvel Netflix secondo la nuova timeline dell'MCU?

Dopo la conferma della canonicità delle serie Netflix Marvel possiamo goderci tutti i titoli, da Daredevil a The Defenders nella sezione Marvel di Disney+. Ma in che ordine guardare le serie TV rispettando la timeline dell'MCU?

È bene fare un po' di chiarezza facendo un salto nella Fase 2 e 3 dell'MCU: in quest'arco temporale, dunque, è possibile collocare le sei serie TV nate dalla collaborazione tra i Marvel Studios e Netflix. Tuttavia gli show hanno avuto più stagioni collegate tra loro e la conferma che ingloba Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher nella Sacra Linea Temporale rende l'ordine più complicato. Proprio per questo motivo abbiamo creato due schemi che vi permetteranno di vedere la saga di Defenders in un ordine più generico con i film MCU sia nella stretta timeline degli show Netflix.

Timeline MCU

Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia Vol. 2

I Am Groot

Daredevil

Jessica Jones

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Luke Cage

Iron Fist

The Defenders

Captain America: Civil War

Black Widow

Black Panther

The Punisher

Doctor Strange

Ordine "Daredevil-verse"

Daredevil: stagione 1

Jessica Jones: stagione 1

Daredevil: stagione 2

Luke Cage: stagione 1

Iron Fist: stagione 1

The Defenders

The Punisher: stagione 1

Jessica Jones: stagione 2

Luke Cage: stagione 2

Iron Fist: stagione 2

Daredevil: stagione 3

The Punisher: stagione 2

Jessica Jones: stagione 3

La notizia della saga di Defenders canonica nell'MCU arriva in contemporanea con il debutto di Echo su Disney + che segna il ritorno di Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin e Charlie Cox come Daredevil: un assaggio prima della serie reboot Daredevil - Born Again: ma quando riprenderanno le riprese?