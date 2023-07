Quante ore ci vogliono per vedere tutto Grey's Anatomy? Vediamo se avete il coraggio

Immaginatevi davanti alla tv. Siete voi. Siete da soli. Non avete mai visto un episodio di Grey's Anatomy. Per qualche congiunzione astrale passa la primissima puntata della serie. Provate a vederla. Poi pensate "ora magari la finisco". Sì, certo, sapete quanto ci vuole?

Una delle serie più longeve di sempre sta andando avanti ininterrotta e apparentemente inarrestabile dal 2005. Un moloch fatto di camici, storie d'amore, tradimenti e morte in corsia. Dentro Grey's Anatomy ne sono successe di ogni, ma ad oggi quanto ci vorrebbe per vederla tutta? Cioè proprio in termini di tempo.

Fate conto che stiamo parlando di 19 stagioni e la bellezza di 420 episodi. Per una serie tv che tra l'altro non sembra volersi fermare, dato che Shonda Rhimes ha detto che Grey's Anatomy resterà in onda finché lo vorranno i fan. Un po' tipo Hulk che è virtualmente imbattibile perché più si arrabbia e più diventa forte.

Perciò rendiamola sportiva questa cosa, facendo un calcolo a spanne e prendendo una media di 43 minuti a episodio abbiamo un totale di 18.060 minuti circa, pari a più di 300 ore. Se le volessimo traslare in giorni sarebbero circa 12 giorni e mezzo, quasi il titolo di un film. Che forse detto così non sembra nemmeno una tragedia? 12 giorni e mezzo non stop, ovviamente. Perché vedendo un episodio di Grey's Anatomy al giorno ci vorrebbe più di un anno, se uno si organizza e raddoppia già le cose cambiano. Non proprio in meglio, ma l'operazione diventa quantomeno fattibile. Questo finché non arriverà la nuova stagione, possibilmente all'infinito

E voi l'avete vista Grey's Anatomy? O volete fare la follia di cominciarla da zero? Diteci la vostra nei commenti! Intanto la star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo si è unita allo sciopero degli attori.