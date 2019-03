Orge, streghe e sabbath nel trailer de Le Terrificanti Avventure di Sabrina Part. 2

Dopo l'arrivo delle prime immagini ufficiali, Netflix ha diffuso finalmente online il primo trailer ufficiale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina Part. 2, seconda tranche di episodi della prima stagione della serie tratta dai fumetti Archie Comics con protagonista l'ottima Kiernan Shipka (Mad Men).

La prima stagione della serie curata da Roberto Aguirre-Sacasa (anche creatore del fumetto) e da Robert Hack ha funzionato come introduzione al mondo stregonesco dark e adolescenziale di Sabrina, che ricordiamo è parte del cosiddetto Archie Universe, in cui rientrano ad esempio anche i fumetti di Riverdale e dunque la serie della CW - tanto che un giorno potrebbe addirittura arrivare un crossover tra i due progetti.



In questa Part. 2 de Le Terrificanti Avventure di Sabrina vedremo invece la protagonista alle prese con la sua doppia vita, di strega e di umana, con molta più attenzione al lato dark della sua personalità, decisamente più marcato dopo il suo Battesimo e lo sprigionamento di tutti i suoi poteri per mano di Satana. Si nota infatti una venatura molto più spinta a livello sessuale, un tono più sexy, più acceso e libidinoso, libertino e sfrontato, il che ci dà una chiara idea di come questi nuovi episodi possano differenziarsi drasticamente dalla prima tranche.



Le Terrificanti Avventure di Sabrina Part. 2 sbarcherà su Netflix il prossimo 5 aprile, per poi tornare alla fine del 2019 con la prima parte della Terza Stagione.