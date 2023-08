'Ne sarebbe orgoglioso': Good Omens 2 omaggia l'autore scomparso Terry Pratchett

La seconda stagione di Good Omens continua a rendere omaggio a Terry Pratchett, che nel 1990 collaborò con Neil Gaiman al romanzo fantasy Buona apocalisse a tutti! (Good Omens), sul quale è stata basata la prima stagione della serie tv con David Tennant e Michael Sheen. Pratchett è scomparso nel 2015.

Rob Wilkins, ex assistente di Pratchett, ha spiegato che la stagione 2 di Good Omens prosegue gli eventi del libro e omaggia ancora il lavoro del suo co-autore:"Se ho detto di esser qui per assicurarmi che la voce di Terry fosse ascoltata è sbagliato, perché la voce di Terry è qui, è ovunque. La mia presenza è la presenza di Terry ed è quello che porto sul set" ha dichiarato.



"Sarebbe molto orgoglioso dei dettagli" prosegue Wilkins "e dell'amore racchiuso in ciò che tutti ci mettono ed è bello vedere che tutti rispettano la parola scritta e qui la stiamo trasformando proprio in questo. Neil si assicura che la voce di Terry venga ascoltata ogni singolo giorno attraverso le sceneggiature, è fantastico. Nella preparazione, nel processo di scrittura della sceneggiatura, parlo con Neil probabilmente a giorni alterni e lui vuole condividere ciò che sta facendo e dirti dove sta andando la storia, e la narrazione". Su Everyeye trovate la spiegazione del finale di stagione di Good Omens 2.



Il lavoro di Neil Gaiman e Terry Pratchett ha permesso la creazione dell'universo di Good Omens:"Hanno pianificato in una camera d'albergo a Seattle nei primi anni '90, hanno condiviso una stanza insieme e hanno parlato di cosa sarebbe successo dopo. C'è sicuramente un arco narrativo e Neil mi ucciderebbe davvero nel sonno se facessi trapelare troppo, ma c'è un arco narrativo definito per Aziraphale e Crowley e dobbiamo portarlo fino alla fine".

Scoprite nel nostro approfondimento se c'era davvero bisogno di Good Omens 2.