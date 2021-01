Orietta Berti, continua il suo dramma: 'Osvaldo non sta bene, il Covid lo sta provando'

Anche se Orietta Berti è stata scelta come cantante in gara per Sanremo 2021, questo non sembra essere un periodo molto felice della sua vita. La cantante è risultata positiva al Covid e con lei anche suo marito, le cui condizioni sono molto gravi.

Intervenuta a Verissimo con Iva Zanicchi, la Berti ha rivelato il suo dramma, ammettendo che a differenza sua, il marito è ancora affetto dal Covid, avendo preso il virus in maniera molto più forte: "Osvaldo non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me".

Osvaldo già da tempo aveva gravi problemi di salute e questo virus ha solo peggiorato notevolmente le cose. L'uomo soffre di una grave patologia agli occhi che non gli permette più di vedere bene e per tale ragione aveva già da tempo smesso di seguire sua moglie nei viaggi di lavoro.

La cantante ha poi rivelato che nonostante la convivenza con due genitori positivi, i figli fortunatamente sono riusciti a non contrarre la malattia. Fortunatamente la Berti è guarita ma resta il forte senso di spossatezza e l'eccessiva stanchezza. I problemi personali non intaccano però la felicità e la gioia per Sanremo: "Sono pronta. Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa stupenda".