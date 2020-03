Le origini di Charlie in Legends of Tomorrow porteranno a una svolta inaspettata

La rivelazione delle origini di Charlie (Maisie Richardson-Sellers) nell'ultimo episodio di Legends of Tomorrow porterà il personaggio a incrociare la propria strada con il villain della stagione, Astra Logue (Olivia Swann), stando a quanto anticipato dal produttore esecutivo Grainne Godfree.

Poiché ci saranno riferimenti a quanto accaduto in Mortal Khanbat, l'episodio del 25 febbraio, attenzione agli spoiler.



La vera identità di Charlie, infatti, è Cloto, la più giovane delle tre Moire, figure della mitologia greca e personificazione del destino. Nello show, Charlie/Cloto ha deciso di distruggere il Telaio del Destino e disperdere i suoi pezzi per tutto il multiverso, perché convinta che gli essere umani debbano essere i responsabili della propria sorte. Per questo motivo, le due sorelle maggiori le stanno dando la caccia, che ora è facilitata dalla presenza di tutti i componenti del telaio nell'universo di Earth-Prime, come conseguenza degli eventi di Crisi Sulle Terre Infinite.



Ebbene, oltre ad aver introdotto una futura minaccia come quella delle altre due Moire desiderose di vendetta, la storia delle origini di Charlie verrà connessa anche ad Astra Logue: "avranno un punto d'incontro interessante", ha anticipato Grainne Godfree. "Si tratta di una storia folle. Non ve l'aspetterete. Posso garantirvi che non indovinerete". Avete qualche ipotesi in merito?



Nel frattempo, The CW ha pubblicato la sinossi di Legends of Tomorrow 5x08, l'episodio dell'addio a Brandon Routh.