Orlando Bloom ed Elijah Wood sulla serie de Il Signore degli Anelli: 'È una scommessa'

Dopo l'enorme successo della trilogia di Peter Jackson, Amazon Prime Video ha deciso di fare suo il romanzo di J.R.R. Tolkien e realizzare un adattamento seriale de Il Signore degli Anelli: a commentare il progetto sono i protagonisti del grande schermo Orlando Bloom ed Elijah Wood.

In una recente intervista a Collider, Bloom, interprete dell'elfo Legolas, ha rivelato di aver reagito con un mix di eccitazione e curiosità alla notizia del progetto Amazon e si essere stato preda del desiderio irrefrenabile di contattate uno dei produttori della serie per saperne di più.

"Avevo alcune domande da fargli, ma poi ho pensato: 'Sai cosa? Non mi serve sapere altro'. Ovviamente, non è un remake, perché non è basato su La Compagnia dell'Anello o sugli altri romanzi Penso che potrebbe essere davvero molto interessante da questo punto di vista. Ricordo che ero sul set con Peter Jackson quando mi disse: 'Ti immagini il giorno in cui faranno un remake di questo film?' Rimasi scioccato, ma adesso eccoci qui, 20 anni dopo a parlarne in modo concreto, anche se non è un remake".

Bloom è poi sceso nei dettagli tecnici, sottolineando l'ambiziosa e dispendiosa impresa degli Amazon Prime Studios: "Di certo, hanno pagato un bel po' di soldi per per avere i diritti e poter realizzare questa serie. Non c'è dubbio che stiano scommettendo molto su questo progetto."

Anche Elijah Wood ha accolto con interesse la notizia dell'adattamento, manifestando anche un certo interesse nel riprendere il ruolo di Frodo Baggins qualora se se ne presentasse l'occasione.

"Se la storia fosse ambientata in una dimensione coesistente a quella della trilogia e se ilo ritorno di Frodo fosse coerente allora sì [lo farei]", ha detto l'attore a Indiewire. "Insomma, ogni scusa è buona per andare in Nuova Zelanda a lavorare e io sono pronto!"

Intanto,il set è più fervente che mai dopo il via libera alle riprese del Signore degli Anelli e, parlando di ritorni, scoprite quali personaggi iconici del Signore degli Anelli potrebbero ritornare!