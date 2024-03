Orlando Bloom e Katy Perry insieme per lo speciale tv Il matrimonio di Peppa Pigi

Lo speciale di Peppa Pig, strutturato in tre episodi e dedicato ai vent’anni dello show, sta finalmente per debuttare sul piccolo schermo, pronto a raccontare il matrimonio del Signor Toro con la Signora Mucca con la presenza eccezionale di Katy Perry e Orlando Bloom tra i doppiatori dei personaggi presentati nelle tre puntate celebrative.

Dopo aver riportato la polemica di FdI contro Peppa Pig, torniamo ad occuparci del fortunato show per bambini per ricordare che tra il 25 e il 28 marzo 2024 usciranno gli episodi speciali atti a festeggiare due decadi dalla creazione della serie.

Per l’occasione, la produzione ha voluto avere due voci straordinarie per due personaggi che saranno introdotti nella narrazione relativa alla preparazione dell’atteso matrimonio.

Katy Perry, in tal senso ha dichiarato: “Peppa è così affabile e calorosa, e le sue storie insegnano lezioni di buoni valori e integrità che sto modellando per mia figlia. Come potevo dire di no?”.

Dello stesso tenore le parole dell’interprete del franchise di Pirati dei Caraibi: “Il fatto che io possa essere Mr. Raccoon e che possa correre in cucina fingendo di essere Mr. Raccoon mentre mia figlia lo guarda, la renderà felicissima”.

In attesa di poter vedere anche in Italia gli episodi speciali del fortunatissimo show per bambini, vi lasciamo al trailer rilasciato sul canale YouTube ufficiale di Peppa Pig e alla notizia che il videogioco Peppa Pig: World Adventures contenga un omaggio a Elisabetta II.