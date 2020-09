Orlando Bloom produrrà una nuova serie Amazon: ecco di cosa si tratta

Orlando Bloom sarà produttore esecutivo della nuova serie Amazon dedicata all'avvocato per i diritti umani Jared Genser. Questo progetto ancora senza nome, racconterà le vicende di un team di lavoro che opera per la salvare i prigionieri ad alto rischio nelle zone più calde del mondo.

Secondo la descrizione ufficiale dello spettacolo, il team principale è composto da operatori specializzati con anni di esperienza nel campo. Non ci sono ancora precise linee guida per questo settore, ciascun tentativo di salvataggio è diverso dall'altro. Solo un processo decisionale preciso e strategico che consente di salvaguardare persone particolarmente in pericolo in giro per il mondo.

Molte di queste estrazioni salvavita sono state ampiamente trattate dalla stampa internazionale, tanto che il New York Times ha definito Jared "The Extractor". Nessuno scrittore è attualmente associato al progetto. Bloom e Bruce Richmond saranno i produttori esecutivi, con Genser che sarà lui stesso co-produttore esecutivo. Amazon Studios produrrà la serie in associazione con Amazing Owl Productions e TrueNorth Media.

Il progetto è il primo che Bloom dovrebbe produrre su Amazon da quando ha firmato un contratto televisivo e cinematografico con la nota piattaforma streaming lo scorso dicembre. Bloom è attualmente protagonista su Amazon di Carnival Row di cui sono state da poco completate le riprese della seconda stagione. Nonostante gli impegni lavorativi promettenti l'attore è al settimo cielo per la sua vita privata. Orlando Bloom e Katy Perry hanno da poco accolta la nascita della loro prima figlia.