Orlando Bloom ricorda: 'Mi spezzai la spina dorsale, rischiai la morte o la paralisi'

Orlando Bloom se l'è vista decisamente brutta qualche anno fa: tramite Instagram la star di Carnival Row ha infatti raccontato un episodio accaduto alcuni anni fa durante il quale rischiò seriamente la paralisi o, nel caso peggiore, addirittura di perdere la vita. Ma cos'accadde di tanto grave?

A raccontarlo è Bloom stesso: l'attore, recentemente visto in vacanza in Italia insieme alla compagna Katy Perry, ha infatti postato su Instagram alcune foto che lo ritraggono in bici con tanto di tutore per la schiena, spiegando il tutto nella didascalia.

"Questo sono io con il mio tutore intorno al 1998, 3 mesi dopo esser caduto dal terzo piano ed essermi spezzato la spina dorsale, scampando per un soffio la morte o la paralisi. Ogni giorno rendo grazie ai miei arti che mi permettono ancora di vivere la mia vita al limite spingendomi sempre oltre (adesso in maniera più sicura" sono state le parole del Legolas de Il Signore degli Anelli.

Un episodio, insomma, che il nostro Orlando è decisamente fortunato a poter raccontare a noi tutti anni dopo: le cose sarebbero potute andare decisamente molto peggio! Infortuni a parte, comunque, Bloom è pronto a tornare su Amazon nei prossimi mesi: lo scorso anno si sono infatti concluse le riprese della seconda stagione di Carnival Row.