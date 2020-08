Orlando Bloom fa il tifo per la serie de Il Signore degli Anelli: 'Non vedo l'ora'

Dopo le parole di Elijah Wood sulla serie de Il Signore degli Anelli, ha svelato il suo entusiasmo nei confronti del progetto targato Amazon Prime Video anche un'altra star della leggendaria trilogia di Peter Jackson: l'interprete di Legolas Orlando Bloom.

"Sto sviluppando diversi progetti per Amazon, per via del nostro contratto first-look, quindi sto lavorando a stretto contatto con un produttore che sta realizzando la serie ed è sul posto proprio in questo momento" ha spiegato l'attore durante una recente intervista con Collider. "Volevo fargli qualche domanda, ma poi ho pensato che non ne avevo bisogno. Ovviamente non è un remake, non è basato sulla Compagnia o una cosa del genere, perciò penso che sarà molto, molto interessante da quel punto di vista."

Per Bloom è dunque un bene il fatto che la serie non ripercorrerà gli eventi della trilogia originale: "Quando ero sul set Peter, ricordo di avergli detto 'Riesci a immaginare quando faranno un remake di questo film'? E ora 20 anni dopo ci siamo. Ovviamente non è un remake e "Il Signore degli Anelli" è solo il titolo, ma sarà interessante vedere un altro punto di vista, perché un normale remake avrebbe mostrato qualcosa che avevamo già visto. È stato un momento istruttivo e di grande impatto, ma ciò che sta arrivando è diverso, e credo che questa sia una buona cosa."

La star di Pirati dei Caraibi ha poi rivelato che attenderà la serie proprio come un fan: "Me la godrò mangiando i popcorn davanti allo streaming."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo a tutto ciò che sappiamo sulla serie de Il Signore degli Anelli, le cui riprese si stanno svolgendo in questo periodo in Nuova Zelanda.