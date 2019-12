Orlando Jones è stato licenziato da American Gods, l'attore furioso sui social

Come un fulmine a ciel sereno ci giunge la notizia che Orlando Jones, il Mr. Nancy di American Gods, è stato licenziato dalla serie Amazon tratta dall'omonimo romanzo di Neil Gaiman.

A rivelarlo, come potete vedere voi stessi nel post in calce all'articolo, è stato l'attore stesso, che sulla sua pagina Twitter ha ringraziato i fan e promesso rivelare la verità circa l'accaduto molto presto.

Nel video l'attore afferma che il nuovo showrunner della terza stagione, Charles Eglee, lo ha licenziato perché non è contento del messaggio inviato al popolo afroamericano dal dio africano Anansi, alias Mr. Nancy, alias Orlando Jones.

"Il 10 settembre 2018, sono stato licenziato da American Gods", afferma Jones nel video. "Non ci sarà più il signor Nancy. Non lasciare che questi figli di puttana vi dicano che amano il signor Nancy, perché non è vero. Non ho intenzione di fare nomi, ma il nuovo showrunner della terza stagione è nato in Connecticut e ha studiato a Yale, quindi è molto intelligente. E pensa che il signor Nancy sia arrabbiato, che dia un messaggio dannoso e sbagliato per l'America nera. Esatto, quest'uomo bianco siede sulla sua sedia e sono sicuro che ha molti amici neri come suoi consiglieri e che loro gli hanno fatto capire che se non si fossero sbarazzati di quel dio arrabbiato, il signor Nancy, la gente avrebbe iniziare una rivolta."

Nonostante il suo licenziamento, Jones riserva parole gentili per i creatori di American Gods. “Al meraviglioso Neil Gaiman, grazie per avermi permesso di interpretare questo ruolo, per avermi aperto la strada per diventare uno scrittore e un produttore della seconda stagione di American Gods, grazie, signore. Al magnifico Bryan Fuller e all'incredibile Michael Green, grazie per aver creato questa serie e per avermi permesso di diventare il signor Nancy. Spero che i fan si siano divertiti perché davvero questo riguarda voi e spero che abbiate amato questa serie quanto l'ho amata io."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla prima foto della terza stagione di American Gods, che includerà nel cast anche Lela Loren.