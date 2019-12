Orlando Jones sul mancato compenso per il contributo alla sceneggiatura di American Gods 2

A inizio mese, attraverso un video pubblicato via social, Orlando Jones, interprete di Mr. Nancy nello show targato Starz, ha rivelato ai suoi fan di essere stato licenziato da American Gods a causa di problematiche apparentemente razziali, dato che il nuovo showrunner, Charles Eglee, non avrebbe apprezzato la "sua penna rabbiosa".

Nella seconda stagione di American Gods, comunque, Orlando Jones è stato anche tra i produttori esecutivi e sceneggiatori dello show, ma proprio in queste ultime ore l'attore ha dichiarato che la casa di produzione della serie, la Fremantle, "avrebbe serie problemi di razza". Lo ha ribadito in una recente intervista ai microfoni di Geeks WorldWide, sottolineando come un grande esempio di razzismo sia ad esempio il fatto di non essere stato pagato per il suo contributo creativo, principalmente focalizzato sui personaggi di colore come Nancy, Ibis o Bilquis.



Dice Jones: "In apertura della seconda stagione c'è una scena dove Bilquis, Ibis e Nancy scritta da me, e da lì ho cominciato a scriverli sempre più frequentemente. Me lo hanno chiesto esplicitamente. Neil Gaiman me lo ha chiesto e anche l'executive Jessie Alexander, così come la rete e lo studio di produzione. Ho cominciato a prendere appunto con lo studio e con il permesso dello showrunner. Ero convinto delle mie idee e mi hanno quasi implorato di farlo. Solo che non volevano pagarmi. Ho allora spiegato di non potermi opporre al mio sindacato. È uno show coperto dal sindacato e non potevo farlo. Dovevano pagarmi. Hanno detto di no e io ho spiegato che era un po' razzista, dato che erano stati pagati tutti gli sceneggiatori bianchi che avevano pure lavorato da casa. Non lo chiedevo io, per giunta, la il sindacato. Ecco perché è anche stupido da parte loro essere arrabbiati con me".



Continua: "So che la Fremantle non si preoccupa dei personaggi di colore nello show. Me l'hanno detto esplicitamente. Agli showrunner viene detto di concentrarsi sui Mr. Wednesday e Shadow Moon, ma soprattutto su Wednesday... Ecco perché nella seconda stagione è sembra improvvisamente lui a narrare l'intera storia di American Gods. La storia dovrebbe invece essere raccontata dalla prospettiva di Shadow Moon, non da Wednesday. Non hanno dato spazio a noi afro-americani o attori di colore perché hanno specificatamente sottolineato che 'noi facce marroni non vendiamo in Europa".



American Gods 3 dovrebbe debuttare il prossimo anno sulla Starz. Intanto è stata aperta un'indagine sul licenziamento di Orlando Jones e la Fremantle ha rilasciato un dichiarazione ufficiale.