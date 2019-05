Ormai è confermato: Whiskey Cavalier è stata ufficialmente cancellata

Whiskey Cavalier, la scoppiettante serie di Spionaggio è giunta al termine dopo una sola prima stagione di 13 episodi. Cosa ne pensa il cast? E i fan?

Poco dopo aver appreso che la ABC stava riflettendo sull'idea di riconsiderare la precedente decisione di cancellare la serie Whiskey Cavalier, il creatore David Hemingson conferma che la serie con Scott Foley e Lauren Cohan è "completamente e definitivamente cancellata". Una certezza, insomma. "Cari amici, ho appena ricevuto la triste notizia che la serie della ABC Whiskey Cavalier è stata definitivamente cancellata" ha commentato venerdì Hemingson. "Grazie a tutti per i vostri sforzi, non posso ancora iniziare ad esprimere la mia gratitudine per tutto il vostro supporto".

In un successivo tweet, Hemingson ha continuato: "È terribilmente doloroso dover dire addio e lasciare questa serie, così come il nostro formidabile cast, sapendo che abbiamo realizzato qualcosa di grande, che i fan hanno amato, che sopravvivrà nel tempo”. La serie della squadra di Intelligence fuori dagli schemi è stata cancellata il 12 maggio, successivamente anche la ABC e la Warner. Bros hanno appreso la triste notizia, quale sarà stata la reazione? Ancora non c'è nessuna conferma o idea sul futuro della serie action di spionaggio, come non si sa se potrebbe essere trasmessa su altre piattaforme o acquistata da altri canali e tv, dove potrebbe andare in onda una seconda stagione.

"È stata una decisione difficile quella di cancellare Whiskey Cavalier", ha ammesso il presidente della ABC Entertainment Karey Burke durante una conferenza stampa il 14 maggio. "Pensavamo che, quando è iniziato, in primavera, fosse andato particolarmente bene, ma invece abbiamo perso il pubblico e abbiamo provato in tutti i modi di realizzare qualcosa di nuovo e di diverso: abbiamo addirittura cercato una differente fascia oraria, ma è stato chiaro, alla fine, che non c'era una vera opportunità di crescita".

"Adoriamo questa serie e tra tutti noi si è creato un legame speciale, siamo riusciti a creare una storia e una serie di forte impatto e non possiamo che esserne orgogliosi" ha scritto la star Tyler James Williams in un tweet del 12 maggio dedicato agli spettatori di Whiskey Cavalier che, subito, hanno iniziato a mobilitarsi sui social media, non solo dando il loro supporto ma anche sperando in un rinnovo della serie. Dopo la notizia di questa innegabile cancellazione, in un video su Instagram, Foley ha nuovamente confermato che per la ABC è stata dura apprendere questa decisione. "Va bene, alla fine hanno deciso di non continuare questo viaggio con noi" ha detto.

"Auguriamo loro il meglio" ha continuato Foley "ringrazio infinitamente il mio cast e tutta la troupe, è stato fantastico lavorare con loro, sono diventati la mia famiglia. E non so davvero come ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, che hanno guardato e amato la serie." Poco dopo è arrivato anche il commento di Cohan che ha scritto su Twitter: "Cari fan di Whiskey Cavalier, è stato bellissimo condividere con voi questi tredici mercoledì, vi sono davvero grata per il supporto che ci avete dato, e grazie anche al nostro straordinario cast, grazie per aver dato vita a tutto questo! Vi voglio bene ragazzi." E tra le risposte dei fan e degli amici, la notizia della cancellazione di Whiskey Cavalier può definirsi decisamente strappalacrime.