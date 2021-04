Ornella Muti, la foto hot pubblicata sul profilo di sua figlia fa impazzire i fan

Negli ultimi giorni Ornella Muti ha fatto molto parlare di se. La bella attrice sessantaseienne ha infatti catalizzato l'attenzione dei social con uno scatto pubblicato sul profilo di sua figlia Naike Rivelli.

In un prima e dopo da urlo, la Muti mostra infatti il suo lato B in maniera audace, per poi mostrarsi vestita in vista dell'ospitata al Maurizio Costanzo Show. Una foto che ha mandato in delirio i followers della star il cui vero nome all'anagrafe è Francesca Rivelli. In molti però, sospettano che la donna immortalata nello scatto a dir poco osè, non sia l'attrice ma sua figlia Naike che spesso e volentieri mostra senza troppi timori il suo corpo sui social.

Qualcuno ha commentato il post con: "Si vede nello specchio che tua mamma ti fa la foto", un altro utente ha però subito ha ribattuto: "No, nel riflesso è Naike che fotografa sua mamma!". Il dibattito a riguardo è tutt'ora aperto e in molti tra l'altro, non hanno particolarmente apprezzato uno scatto così audace della Muti. Un follower ha infatti detto: "Credo che l'Ornella nazionale si meriti delle pose e delle situazioni un pochino più elegante".

Sembra che la Muti all'inizio della sua carriera non si sentisse per nulla sexy, probabilmente con il tempo l'attrice ha acquistato maggiore consapevolezza di se.