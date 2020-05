Ornella Muti senza veli, la provocazione: 'Fa più like di un bimbo che muore di fame'

Ha fatto più di 8000 like una foto pubblicata da Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, alla madre mentre fa stretching sul letto. La Muti si mantiene in forma e mostra un fisico spettacolare nonostante l'età avanzata, ed è ancora una delle donne italiane più affascinanti di sempre.

Sua figlia Naike, dopo la condivisione di quella foto ha lanciato una provocazione, e poche ore fa ha messo a confronto i dati statistici del lato B di sua madre con una foto inviata nelle ore successive di un bambino africano denutrito, commentando : "Esiste un Virus nel mondo da tempo che uccide una media di 8500 bambini al giorno. Si chiama FAME, esiste una cura che si chiama CIBO.... Ma non ne parla ma nessuno. Non si ferma nessuno. Mi dite perché?".

Naike Rivelli è molto contestata sui social per gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, dove appare spesso anche lei senza veli, come viene facile scoprire dando una prima occhiata alla sua pagina. Com'è anche facile capire la natura provocatoria del suo messaggio.

Nel post dedicato al nudo della madre scrive: "Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona[...] Ora, faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore.. com’è possibile che un c*lo, anche se davvero spettacolare, e anche se di Ornella Muti.. possa ricevere più Like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame? Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno. Mettere un like è inutile.. mentre sul culo, il like è come un Must! Poi sono io quella superficiale... Bisogna dedurre che alla fine dei conti è sempre un pelo di fic.. scusa, un culo scoperto, ciò che piace più di ogni altra cosa".

Insomma seppur vero, Naike stessa sa bene cos'è che fa girare il mondo, e pungola l'opinione pubblica nel modo che le è proprio.