Gli orologi del diavolo, in arrivo una nuova fiction di Beppe Fiorello su Rai Uno

Beppe Fiorello, uno dei cavalli di punta della fiction di Rai Uno torna a partire da lunedì 2 Novembre con Gli orologi del diavolo, una serie in 8 puntate

"Non aspettatevi la solita fiction, questa storia non ha nulla da invidiare a quelle americane o britanniche tanto osannate dalla critica: le scene sono mozzafiato, è adrenalina pura, i colpi di scena si sprecano" ha detto l'attore nel corso di un'intervista all'Ansa. La fiction girata tra Spagna e Italia è ispirata alla vera storia di Gianfranco Franciosi, il meccanico navale che si è infiltrato in un gruppo di pericolosi narcotrafficanti.

"Marco Merani, il protagonista della serie, è un uomo normale che però ha fatto qualcosa di straordinario, non dimentichiamo che all'epoca dei fatti accaduti era un ragazzo giovane di 25 anni sposato con una figlia, ma che non si è tirato indietro, e alla fine ha pagato un prezzo altissimo".

Beppe Fiorello ha poi aggiunto: "Quella di un abile motorista nautico che, per conto della polizia, accetta d'infiltrarsi nei traffici di alcuni boss della droga spagnoli. Conduce così una doppia vita: costretto a mentire tanto alla moglie quanto ai colleghi criminali. Ma un giorno viene arrestato; e poiché la polizia non interviene a scagionarlo, è costretto ad otto mesi di prigione per non compromettersi con i boss. E tornato in libertà non saprà più in che direzione andare".