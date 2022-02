Orphan Black, AMC a lavoro sulla serie sequel: già scelta la showrunner

Da tempo si parla di una nuova serie ispirata ad Orphan Black e a quanto pare, l'emittente AMC si sarebbe finalmente messa a lavoro per realizzare il sequel della serie tv con protagonista Tatiana Maslany.

Stando a quanto riportato da Variety, il sequel di Orphan Black sarà scritto e prodotto esecutivamente da Anna Fishko, già nel team di serie popolari per la stessa emittente come ad esempio Fear the Walking Dead. Questo nuovo show non è un reboot della serie originale con protagonista l'attrice canadese, ma piuttosto una storia nuova di zecca ambientata nello stesso universo narrativo. Non si conosce ancora la trama, né tantomeno i potenziali membri del cast ma, sembra che il format sarà pressappoco il medesimo.

Non è chiaro se Tatiana Maslany tornerà anche in questo sequel ma al momento sembra alquanto improbabile soprattutto per il suo coinvolgimento nel MCU con She Hulk. Presto la vedremo infatti nei panni di Jennifer Walters, l'avvocatessa e cugina di Bruce Banner che riesce a trasformarsi anch'essa in un potente eroe dalla pelle verde.

Voi cosa ne pensate di questa nuova serie ambientata nel mondo di Orphan Black? Quali sono le vostre aspettative a riguardo? Come sempre, diteci la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.