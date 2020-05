Orphan Black: il cast si riunisce in virtuale, cosa succede?

Sono passati un po' di anni da quando è andata in onda l'ultima stagione di Orphan Black, ma lo show è rimasto nel cuore di tutti i suoi spettatori. vista anche la sua conclusione pressochè perfetta. Sembra però che il cast si riunirà nuovamente.

Ad annunciarlo è stata la BBC America, il cast si ritroverà infatti per due tavoli di lettura online, trasmessi in streaming dalla pagina ufficiale Facebook della serie, il 17 maggio.

La lettura riguarderà il sesto e settimo episodio della prima stagione, "Variations Under Domestication" e "Parts Developed in an Unusual Manner" che, saranno anche resi visibili gratuitamente sul sito web della BBC per due settimane.

In questo live streaming ritroveremo il cast quasi tutto al completo e Tatiana Maslany, rivestirà i panni di Sarah Manning, una ragazza orfana che assume l'identità di una donna suicidatasi, scoprendo nel corso della serie, di essere solo uno di molti cloni in giro.

La riunione non solo servirà a fornire un po' di compagnia ai fan bloccati in casa, ma sarà utilizzata anche per raccogliere fondi per due nobili cause. Maggio è infatti il mese di sensibilizzazione per la salute mentale ma anche quello della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e bifobia.

"Volevamo raccogliere fondi per le persone che sono particolarmente colpite in questo momento difficile", ha detto la star della serie Tatiana Maslany. "Oltre a raccogliere fondi, speriamo di poter dare anche gioia ai nostri fan, ricreare qualcosa di intimo solo per loro, farli sentire collegati alla comunità del Clone Club anche se siamo tutti molto distanti".

Ricordiamo infine che è in progetto una nuova serie ambientata nell'universo di Orphan Black, mentre è già disponibile online Orphan Black: The Next Chapter, un audiolibro suddiviso in dieci episodi, rilasciati settimanalmente sull’app Serial Box.