Orphan Black: Echoes, ecco cosa devono aspettarsi i fan dal nuovo spin-off

Orphan Black: Echoes segue un gruppo di donne mentre intraprendono un viaggio emozionante, svelando il mistero della loro identità e scoprendo una straziante storia di amore e tradimento.

Orphan Black: Echoes è un nuovo spin-off dello show originale del 2013, che si è guadagnato un enorme successo sul piccolo schermo.

Questa nuova interazione sarà presentata in anteprima su AMC nel corso del 2023, dietro il progetto c'è sicuramente molta curiosità.

In un articolo su Broadcast Now, Jon Rutherford, produttore dello show, ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi da Echoes e ha anche rivelato che: "il nostro obbiettivo è creare ancora più serie spin-off".

Rutherford ha poi continuato: "Vediamo tutto questo come la prima puntata di un nuovo universo che è destinato ad espandersi, ed AMC condivide la nostra visione. L'emittente ha molta esperienza in questo con franchise come The Walking Dead e Breaking Bad".

"C'è sempre stato un forte interesse nel tornare nell'universo di Orphan Black, si trattava di trovare l'idea giusta per portare avanti il tutto", ha detto Rutherford.

La protagonista di Orphan Black: Echoes sarà Krysten Ritter, che interpreterà Lucy, una donna che sta cercando di trovare il suo posto nel mondo. Oltre a lei nel cast saranno presenti Keeley Hawes e Amanda Fix.

Anna Fishko sarà showrunner e sceneggiatrice, mentre il co-creatore dello show originale John Fawcett tornerà come regista.

Nell'attesa di sapere cosa ci riserverà questo spin-off, ecco la nostra recensione di Orphan Black, la prima stagione.