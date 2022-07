Orphan Black Echoes: Krysten Ritter protagonista della serie AMC

La star di Breaking Bad e di Jessica Jones Krysten Ritter tornerà in AMC come protagonista e produttrice esecutiva di Orphan Black: Echoes, la prossima serie di Orphan Black prevista per il 2023 sulla piattaforma digitale AMC+. Lo show, composto da 10 episodi, sarà prodotto e distribuito a livello globale da Boat Rocker.

Orphan Black: Echoes esplorerà la manipolazione scientifica dell'esistenza umana. Seguirà un gruppo di donne, una delle quali interpretata da Ritter, mentre si insinuano nelle vite l'una dell'altra e intraprendono un viaggio emozionante, svelando il mistero della loro identità e una storia straziante di amore e tradimento. L' attrice sarà Lucy, una donna con una storia di origine inimmaginabile, che cerca di trovare il suo posto nel mondo.

Anna Fishko è la creatrice, scrittrice, showrunner e produttrice esecutiva di Orphan Black: Echoes con John Fawcett, il co-creatore della serie originale, come regista e produttore esecutivo. David Fortier e Ivan Schneeberg, produttori esecutivi di Boat Rocker nell'originale Orphan Black, tornano come produttori esecutivi della nuova serie. Katie O'Connell Marsh, Nick Nantell e Kerry Appleyard sono gli altri produttori esecutivi di Boat Rocker.

In attesa di nuovi aggiornamenti riguardanti lo show, vi ricordiamo che Krysten Ritter potrebbe tornare ad interpretare Jessica Jones in Echo, una delle prossime serie del MCU che arriveranno su Disney+.