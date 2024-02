Orphan Black: Echoes, nuovo poster e data d'uscita per la serie tv spin-off

AMC ha svelato il poster di Orphan Black: Echoes, atteso spin-off di Orphan Black con protagonista la star di Jessica Jones, Krysten Ritter, il cui volto campeggia sul manifesto accompagnato dall'uscita ufficiale della serie che debutterà su AMC, BBC America e AMC+. La prima stagione è già stata trasmessa in alcuni Paesi.

Il poster mostra il volto rosa fiammante di Krysten Ritter, che sarà la protagonista degli episodi. All'inizio dell'anno Jon Rutherford, presidente di Boat Rocker Studios, si è rivolto ai fan per anticipare cosa dovranno aspettarsi dalla serie tv, confessando l'obiettivo di realizzare altre serie spin-off.



"Vediamo questo come il primo capitolo del nuovo universo e AMC condivide la nostra visione. Ha molta esperienza in questo settore con franchise come The Walking Dead e Breaking Bad. C'è sempre stato un forte interesse nel tornare nell'universo di Orphan Black da entrambe le parti ma si trattava di trovare la giusta dinamica creativa per portare avanti il franchise. Ci sono stati diversi percorsi che avrebbe potuto intraprendere ma la soluzione di Anna [Fishko, showrunner] è il punto di partenza perfetto per continuare la storia" ha spiegato Rutherford.



Orphan Black: Echoes è stata confermata nel 2022 e segue un gruppo di donne che intrecciano le proprie vite in un viaggio avvincente, svelando il mistero della loro identità, e scoprendo una struggente storia d'amore e tradimento. Krysten Ritter interpreterà Lucy, una donna con origini inimmaginabili, che cerca di trovare il suo posto nel mondo:"Apprezzo che sia un franchise esistente. C'è così tanta tv, è così difficile lanciare nuovi show, e questa è un'opportunità interessante" ha dichiarato l'attrice. La serie debutterà nel mese di giugno.



Ecco cosa devono aspettarsi i fan di Orphan Black: Echoes, serie spin-off di Orphan Black.