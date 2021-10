Orphan Black: The Next Chapter, nella stagione 2 un ritorno dal cast dello show originale

Un atteso ritorno per i fan di Orphan Black: la Realm Entertainment ha rivelato che l'attore canadese Kristian Bruun ritornerà nel ruolo di Donnie Hendrix nella seconda stagione della serie audio Orphan Black: The Next Chapter con Tatiana Maslany.

Il primo episodio della stagione 2 di Orphan Black: The Next Chapter debutterà il 29 ottobre e la serie proseguirà con nuove puntate settimanali ogni venerdì, a partire dal 19 novembre.

Dal 2019, la serie TV Orphan Black è tornata in una nuova forma, ovvero una serie di episodi audio, un'estensione del franchise in una sorta di ibrido tra un podcast e un audiolibro, che riprende le vicende lasciate in sospeso dalla stagione 5 dello show televisivo di BBC America.

"Sono entusiasta di tornare nei panni di Donnie per questa fantastica prosecuzione della storia di Orphan Black" ha commentato l'attore Kristian Bruun, dichiarandosi felice del fatto che trattandosi di una produzione audio è libero di indossare ciò che preferisce, svincolato dai costumi dello show televisivo.

Bruun si unisce al cast vocale che include la star della serie Tatiana Maslany, che ha fatto parte del progetto audio sin dall'inizio, insieme al ritorno dei membri del cast Evelyne Brochu e Jordan Gavaris.

Oltre alla serie di episodi audio, si è vociferato a lungo anche di uno spin-off di Orphan Black, o meglio di una nuova serie TV ambientata nello stesso universo, a cui starebbe lavorando il network televisivo AMC.