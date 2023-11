Orrore a Hollywood: figlio di produttore TV arrestato, pezzi di cadavere nella pattumiera

Il figlio di un importante produttore televisivo di Hollywood è stato arrestato con l'accusa di omicidio in relazione a un busto femminile smembrato scoperto a diversi chilometri dalla sua casa di Los Angeles. Il sospettato è Samuel Haskell Jr., ovvero il figlio del noto Sam Haskell Sr., fondatore e presidente della Magnolia Hill Productions.

Parliamo della casa di produzione che ha prodotto diversi speciali su Dolly Parton e due speciali sui The Waltons. In precedenza, Haskell Sr. aveva lavorato presso la William Morris, dove era diventato responsabile mondiale del reparto televisivo. Si era dimesso da amministratore delegato dell'organizzazione di Miss America dopo lo scandalo delle e-mail del 2017.

Hollywood era appena uscita fuori dall'incubo degli scioperi che subito è ripiombata dentro un altro, stavolta decisamente più macabro e raccapricciante.

La moglie e i suoceri del giovane Haskell sono scomparsi. Un busto femminile smembrato è stato scoperto a diversi chilometri dalla sua casa di Los Angeles, hanno detto le autorità. I resti umani non identificati sono stati trovati vicino a un cassonetto a Encino mercoledì mattina.

Le prove video della scena e le informazioni sui veicoli hanno condotto la polizia alla casa di Haskell Jr. a Tarzana. Lì, gli agenti hanno presumibilmente scoperto le prove di un crimine, tra cui tracce di sangue, avrebbe dichiarato la polizia. Haskell Jr. è stato così arrestato con l'accusa di sospetto omicidio. È stato rintracciato e arrestato al Topanga Mall, ha detto Gutierrez.

L'identificazione dei resti umani è in corso, ha aggiornato oggi la polizia. Samuel Haskell Jr. e la moglie scomparsa, Mei Haskell, hanno tre figli in età elementare. I bambini sono ora con la famiglia.

Haskell è attualmente detenuto in carcere e la cauzione per il suo rilascio ammonta a 2 milioni di dollari. L'udienza preliminare è prevista per il 13 novembre prossimo.