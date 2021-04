Oscar 2021: ecco come la Disney usa i suoi show per promuovere la cerimonia di premiazione

Il prossimo 25 Aprile si svolgerà la 93a edizione degli Oscar, e come ormai sappiamo bene, quest'anno la cerimonia di premiazione sarà totalmente differente per via della pandemia di Covid-19. Sebbene grandi nomi del cinema assicurano che sarà uno spettacolo imperdibile, il pubblico sembra aver in parte perso interesse per questo appuntamento.

Così la Disney è corsa ai ripari e ha deciso di utilizzare tutti i suoi show per promuovere gli Oscar 2021 che si svolgeranno in parte alla Union Station, in parte al Dolby Theatre e ci saranno poi anche esibizioni da remoto.

In primo luogo la casa di Topolino ha scelto di sfruttare il celebre talent show American Idol per riproporre celebri canzoni del passato che sono state nominate agli Oscar e lo stesso giudice Lionel Richie riproporrà il suo brano Say You, Say Me - che gli è valso una staatuetta come miglior canzone originale nel 1986.

Varie emittenti poi, riproporranno film candidati o vincitori del premio negli anni scorsi. Ciò avverrà anche in Italia e, come al solito, Sky dedicherà un intero canale agli Oscar, prima dell'attesissima cerimonia di premiazione.

Anche I Simpson daranno il loro apporto alla causa, con una maratona di due giorni in cui verranno mostrati alcuni tra i più celebri attori vincitori di Oscar. Dal canto suo, anche Hulu sta imbastendo una massiccia campagna di marketing in vista della premiazione. Chissà se tutto questo immenso dispiegamento di forze riuscirà ancora una volta a coinvolgere il pubblico ed evitare il tracollo di uno degli eventi più attesi.