Oscar Isaac e Jessica Chastain, faville sul tappeto rosso a Venezia: i fan in delirio

Protagonisti della miniserie Scene da un matrimonio, Jessica Chastain e Oscar Isaac hanno mandato in visibilio fan e fotografi sul red carpet della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Al Lido per presentare il remake della miniserie di Ingmar Bergman, le due star si sono scambiate attimi di tenerezza davanti agli obiettivi.

Creata e diretta da Hagai Levi, Scene da un matrimonio è il rifacimento in lingua inglese della celebre miniserie di Ingmar Bergman.

Lo show, targato HBO e presentato in questi giorni alla Mostra di Venezia, sarà disponibile dal 20 settembre su Sky Atlantic.



Oscar Isaac e Jessica Chastain ereditano i ruoli che furono nel 1973 di Erland Josephson e Liv Ullmann. In questi giorni al Lido di Venezia più che della miniserie si sta parlando molto della grande intesa mostrata dai due protagonisti sul tappeto rosso.

Davanti ai fotografi del festival, i due attori - scoprite i 5 film da recuperare con Jessica Chastain - si sono scambiati sguardi molto teneri, abbracci e un bacio dell'attore sul braccio della collega.

Tenerezze che hanno scatenato i giornali internazionali pronti a ricamare intorno alle immagini le ipotesi più disparate, compresa quella di una nascente love story. In realtà Chastain e Isaac sono amici da diverso tempo.

L'attrice è sposata dal 2017 con l'imprenditore italiano Gian Luca Passi di Presopulo, con il quale nel 2018 ha avuto una figlia, Giulietta.

Nello stesso anno della collega si è sposato anche Oscar Isaac, con la regista Elvira Lind, con la quale è sentimentalmente legato dal 2012 e ha avuto un figlio, Eugene.



Ecco il trailer di Scene da un matrimonio, disponibile da fine settembre su Sky Atlantic.