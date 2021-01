Oscar Isaac sarà Marc Spector, ufficiale! La conferma dagli autori di Moon Knight

Giravano vari rumor riguardo il nome del protagonista di Moon Knight, il direttore della fotografia sembra quindi aver confermato, con un post condiviso su Instagram, che nella parte di Marc Spector troveremo Oscar Isaac.

Nelle scorse ore i fan del personaggio dei fumetti Marvel hanno scoperto che Gregory Middleton sarà il direttore della fotografia di Moon Knight. Gregory ha lavorato a serie del calibro di Game of Thrones e Watchmen, ma la notizia più importante è quella della conferma del ruolo che avrà Oscar Isaac nello show. Nel post presente in calce alla notizia infatti è presente questo messaggio: "Ormai lo sanno tutti. È stato un onore introdurre Moon Knight, un nuovo personaggio, nel MCU. I direttori della fotografia, che si lamentano di un personaggio con il costume bianco, non hanno mai lavorato con un attore bravo come Oscar Isaac. Ringrazio il regista Mohamed Diab e il resto della Marvel per avermi accettato".

La notizia ha fatto subito il giro del web e in particolare è stata accolta con entusiasmo dai numerosi fan del personaggio, ansiosi di vedere il Marc Spector interpretato dal celebre attore. Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altri dettagli a riguardo, nel frattempo ecco alcune indiscrezioni sul cast di Moon Knight.