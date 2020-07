Oscar Isaac e Michelle Williams protagonisti di Scene da un matrimonio, nuova serie HBO

Dopo il brillante Marriage Story con Adam Driver e Scarlett Johansson le major dell'intrattenimento puntano nuovamente su rabbiosi e sfaccettai drammi familiari, stavolta rivisitando il cult di Ingmar Bergman del 1973. HBO ha infatti annunciato una (nuova) serializzazione di Scene da un matrimonio con protagonisti Oscar Isaac e Michelle Williams.

Il capolavoro del cineasta svedese contava infatti più di 300 minuti (a montaggio finito) e nella sua primissima versione era quella che oggi definiremmo una mini-serie in 4 episodi: solo successivamente fu ridotta a soli 137 minuti e distribuita nei cinema.

Adesso Variety riporta che l'emittente televisivo è al lavoro su un adattamento che, speriamo, possa riprendere i temi e i toni della produzione originale. A capo del progetto ci sarà Hagai Levi (in veste di regista, sceneggiatore e produttore esecutivo) che sarà affiancato nell'impresa da Michael Ellenberg e dalla sua agenzia di produzione, la Media Res. Lars Blomberg, il quale ha lavorato per anni ad un adattamento della serie/film primigenia.

La carriera di Isaac, grazie soprattutto al franchise di Star Wars, è già da tempo sotto i riflettori, ma anche quella della Williams brilla più che mai: l'attrice ha recentemente vinto un Emmy e un Golden Globe per il suo ruolo da protagonista nella serie Fosse / Verdon. Conosciuta ai più come la Jen Lindley di Dawson’s Creek, la Williams è stata nominata quattro volte agli Oscar per i ruoli in Brokeback Mountain, Blue Valentine, Marilyn e Manchester by the Sea. Tra i suoi titoli più recenti The Greatest Showman, Venom e Shutter Island.