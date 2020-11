Oscar Isaac è già Moon Knight in questo incredibile fan-trailer per la serie Disney Plus!

Lentamente ma inesorabilmente, sempre più dettagli sulla produzione dell'attesissima serie tv di Moon Knight continuano ad emergere, con le riprese che dovrebbero iniziare a brevissimo.

Nell'attesa, mettendo insieme clip e audio da dozzine di film diversi, molte delle quali includono il protagonista Oscar Isaac, lo YouTuber Solyent Brak 1 è stato in grado di creare un trailer incredibilmente appassionante per introdurre Moon Knight nel Marvel Cinematic Universe: oltre ad utilizzare stralci di un fan-film dedicato al supereroe lunare realizzato in precedenza, la clip presenta anche Annabelle Wallis come Marlene e Tomer Kapon di The Boys come Frenchie, la storica spalla di Marc Spector. Inoltre, la star di Guardiani della Galassia Djimon Hounsou compare nei panni di Raoul Bushman mentre Josh Hartnett è stato scelto per la parte di Jack Russell, alias Werewolf by Night.

Potete gustarvi il divertente filmato in calce all'articolo.

Ricordiamo che i lavori di Moon Knight dovrebbero partire nel 2021 a Budapest: recenti rapporti suggeriscono che Gregory Middleton sia stato assunto come direttore della fotografia della serie; tra i sue crediti precedenti ricordiamo American Woman, A Babysitters Guide To Monster Hunting e soprattutto Watchmen di Damon Lindelof.

Moon Knight non ha ancora una data di uscita ma debutterà - presumibilmente nel 2022 - sul servizio di streaming on demand Disney+.