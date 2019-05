L'oscuro passato di Alfred nei nuovi teaser ufficiali di Pennyworth

Epix ha diffuso in rete due nuovi teaser ufficiali di Pennyworth, la serie incentrata sull'iconico maggiordomo del Cavaliere Oscuro che debutterà negli Stati Uniti il prossimo luglio. Potete trovare i filmati in calce alla notizia.

I teaser confermano che la serie sarà fortemente incentrata sull'oscuro e violento passato di Alfred Pennyworth, che prima di diventare il fidato aiutante di Bruce Wayne ha militato nella SAS britannica e ha collaborato con Thomas Wayne nella Londra degli anni '60.

Lo show, supervisionato da Bruno Heller e scritto da Danny Cannon, vedrà nel cast Jack Bannon nei panni di Alfred insieme a Paloma Faith, Ben Aldrige, Hainsley Lloyd Bennet, Ryan Fletcher, Jason Flemyng e Polly Walker.

A differenza di quanto visto in Gotham, altra serie "spin-off" di Batman, la serie non includerà alcun villain storico del Cavaliere Oscuro, mentre verrà invece introdotto il personaggio di Jack Lo Squartatore: nei mesi scorsi un report aveva parlato di Pennyworth come possibile Rated-R, ma al momento non è stato ancora confermato alcun rating ufficiale per lo show.

La prima stagione di Pennyworth sarà composta da 10 episodi e debutterà su Epix il prossimo 28 luglio. Restiamo in attesa di notizie sull'eventuale distribuzione italiana dello show. Nel frattempo vi rimandiamo al primo teaser ufficiale di Pennyworth.