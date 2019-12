Ultimo sarà l'ospite d'eccezione della serata finale di X Factor

Giovedì 12 dicembre si chiuderà X Factor 2019 al Mediolanum Forum di Assago e l'ospite d'eccezione sarà il cantautore Ultimo, noto per il secondo posto ottenuto al Festival di Sanremo con il brano I tuoi particolari. Ultimo è uno degli artisti di punta della musica italiana e parteciperà attivamente alla conclusione del programma.

X Factor è giunto alla conclusione di un'altra edizione e per l'occasione la location torna ad essere il Forum di Assago.

A contendersi la vittoria finale saranno i Booda, Davide Rossi, La Sierra e Sofia Tornambene. La tredicesima edizione del programma ha visto la presenza dei giudici Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica, Malika Ayane e Sfera Ebbasta.

Il conduttore dell'edizione 2019 è Alessandro Cattelan, che ha ereditato la conduzione sin dal 2011 dopo che le prime quattro edizioni erano state condotte da Francesco Facchinetti.



All'anagrafe Niccolò Moriconi, ventitré anni, romano, Ultimo è salito alla ribalta della scena musicale italiana negli ultimi anni, dapprima vincendo il Festival di Sanremo 2018 nella categoria 'Nuove proposte' con il brano Il ballo delle incertezze e poi classificandosi - tra le polemiche - secondo a Sanremo 2019, battuto da Mahmood.

Il 13 dicembre verrà pubblicato il suo nuovo singolo, Tutto questo sei tu. Proprio in questi giorni Ultimo è stato dichiarato l'artista più ascoltato dell'anno su Spotify in Italia. Il debutto a settembre di X Factor fu col botto e dopo i BootCamp di settembre la trasmissione è entrata nel vivo. Ora la conclusione per un finale che si preannuncia esaltante.