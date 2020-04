L'ossessione tra Villanelle ed Eve al centro del nuovo trailer di Killing Eve 3

Dopo il primo trailer di Killing Eve 3, possiamo dare un altro sguardo alla nuova stagione con un nuovo video. A quanto pare il rapporto disfunzionale di amore-odio tra le due protagoniste continuerà ad essere al centro della trama di Killing Eve.

"L'ossessione non muore mai" è il claim di questo trailer. In effetti l'ossessione che Eve e Villanelle nutrono l'una per l'altra è stata il motore delle prime due stagioni, e sarebbe impensabile abbandonare un aspetto così interessante, che è riuscito a far guadagnare alla serie il plauso della critica e del pubblico.

Vediamo quindi Villanelle intenta a godersi la sua nuova vita, dopo la "rottura" con Eve, avvenuta nel finale della seconda stagione. Tutta questa felicità sembra però destinata ad infrangersi, e intuiamo già che la sua anima da sociopatica assassina incomincerà a sentire la mancanza dell'amata. Torneranno inoltre tutti gli altri personaggi che ormai abbiamo imparato a conoscere bene, da Niko a Konstantin.

Scritta da Phoebe Waller-Bridge e Sally Woodward Gentle, la serie vede Sandra Oh e Jodie Comer nei panni delle due protagoniste. La terza stagione uscirà il 12 aprile 2020 e in Italia dovrebbe arrivare su TimVision, piattaforma sulla quale sono presenti le prime due stagioni. Inoltre, è già in programma una quarta stagione di Killing Eve.