Otherland: una nuova serie cyberpunk dai produttori di The Witcher e La ruota del tempo

Lo studio che sta dietro The Witcher e il produttore Mike Weber, già dietro al progetto La Ruota del Tempo, di cui si sta girando la terza stagione, sono al lavoro su una nuova serie tv basata su Otherland, saga letteraria futuristica con elementi fantasy scritta da Tad Williams tra il finire del secolo scorso e primi anni degli anni 2000.

Dopo aver condiviso la recensione di La Ruota del Tempo 2, cominciamo ad occuparci di un nuovo show televisivo tratto da una saga fantasy per parlare della nuova produzione legata a Platige Image e a Mike Weber e che adatterà i romanzi di Otherland dello scrittore californiano Tad Williams.

La tetralogia di Otherland è ambientata in un mondo fantasy cyberpunk in cui la realtà virtuale ha aggiunto un nuovo strato alla società che conosciamo attraverso una serie di reami che vanno da quelli più realistici per quanto inverosimili ad altri popolati da creazioni e personaggi più o meno familiari.

Weber ha parlato della saga a Deadline: “Credo che Tad abbia scritto il lavoro definitivo a proposito del conflitto tra l’esperienza umana e l’avanzamento tecnologico. Ha delineato un futuro non troppo distante in cui la scelta tra il vivere nel mondo reale o nel mondo virtuale diventa una scelta tra la vita e la morte. La visione di temi del futuro e i personaggi fantastici danno a Otherland tutte le basi per l’addattamento di una serie tv fantascientifica e drammatica di alto livello”.



Il team di produzione di Otherland, mentre arrivano i primi finanziamenti per la serie, sta attualmente lavorando per trovare showrunner per il progetto, ancora assolutamente in divenire. In attesa di sapere qualcosa di più e nella speranza che il tutto riesca a concretizzarsi nel più breve tempo possibile, vi lasciamo alla recensione di The Witcher 3.