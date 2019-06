L'ottava stagione di Arrow ha la sua data di debutto!

Drizzate le orecchie, fan di Arrow! L'ottava stagione della serie che segue le avventure di Oliver Queen ha una sua data di debutto: pronti a dare il via alle danze per il canto del cigno della serie cardine dell'Arrowverse?

L'ottava stagione dello show, che debutterà il prossimo martedì 15 ottobre, sarà infatti anche quella conclusiva. Gli eventi narrati dovrebbero trovarsi più indietro nel tempo rispetto a quelli a cui abbiamo assistito durante l'ultima stagione di Flash, che condurrà l'Arrowverse dritto verso Crisi sulle Terre Infinite.

La stagione che sta per iniziare sarà, inoltre, il prologo all'ormai certo addio di Stephen Amell al personaggio che l'ha reso celebre: è ormai cosa risaputa, infatti, che Oliver Queen non uscirà vivo dall'ambiziosissimo crossover che coinvolgerà l'Arrowverse a breve.

"L'unica cosa che gli resta da fare, e non ha bisogno necessariamente di morire per farlo, è lasciare un'eredità" ha commentato Amell parlando di Oliver. L'attore, in alcune recenti interviste, si è anche detto disposto a tornare nei panni del personaggio in qualunque momento dovesse essergli chiesto. Al tempo stesso pare che non gli dispiacerebbe neanche l'idea di interpretare altri personaggi DC, al patto che si tratti di villain: nel cuore di Stephen Amell c'è spazio per un solo eroe, e tutti sappiamo di chi si tratta. Amell ha poi rivelato anche i nomi dei suoi personaggi preferiti dello show.