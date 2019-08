Ottimo esordio su Rotten Tomatoes per The Dark Crystal: Age of Resistance

Sembrano esserci ottime notizie per The Dark Crystal: Age of Resistance, la serie Netflix prequel del fantasy cult del 1982. Lo show sembra infatti esser stato parecchio gradito dagli utenti di Rotten Tomatoes, che hanno espresso pareri perlopiù positivi.

Sul popolare sito di recensioni, infatti, la prima stagione della serie Netflix ha immediatamente ottenuto il certificato Fresh, forte di un indice di gradimento del 92%. Un risultato quasi insperato per una serie che, nonostante si rifaccia ad un film molto amato, è sicuramente qualcosa di molto diverso dalla media dei prodotti presenti sulla piattaforma.

Esattamente come l'originale del 1982, infatti, la serie è stata realizzata utilizzando soltanto pupazzi realizzati artigianalmente dal creatore dei Muppets Jim Henson e diretti dal regista Frank Oz: nessun ausilio della CGI, dunque, per la realizzazione ed i movimenti dei protagonisti della serie. Lo show può comunque contare su un cast di tutto rispetto, da Lena Headey e Sigourney Weaver.

Fantasy dalle tinte parecchio scure e pensato perlopiù per un pubblico maturo, The Dark Crystal: Age of Resistance sembra esser riuscito nel mantenere un alto grado di fedeltà con l'opera a cui fa da prequel. Secondo il cast, inoltre, il mondo di Thra è epico almeno quanto la celebre Terra di Mezzo di tolkeniana memoria.