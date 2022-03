Our Flag Means Death: lo showrunner paragona la serie HBO a Thor: Ragnarok

Our Flag Means Death ha debuttato lo scorso weekend su HBO Max e adesso lo showrunner principale dello show ha potuto discutere ampiamente dello stile di questa nuova creatura prodotta da Taika Waititi. Lo sceneggiatore l'ha paragonato infatti ai precedenti lavori diretti dal regista come Thor: Ragnarok e What We Do in the Shadows.

Parlando ai microfoni di Polygon, infatti, lo showrunner David Jenkins ha discusso della miniserie insieme al protagonista Rhys Darby. "Sembra che piaccia a entrambi", ha spiegato Jenkins. "E penso che ci sia molta sovrapposizione in termini di ciò che ci attrae nella commedia. Sicuramente in questo, mi attirava molto qualcosa su un personaggio in crisi esistenziale, perché mi sento anch'io così. Penso che tutti si sentano così, a un certo livello, e amano vederlo riflesso sullo schermo. Al contrario di James Bond, che è invulnerabile. Chi se ne frega? A me non interessa James Bond. Ecco perché ci sono 20 film su di lui - chiunque può interpretare James Bond. Rhys, tu potresti interpretare James Bond se volessi".

A quel punto segue un rapidissimo scambio tra Rhys Darby e Taika Waititi: "Puoi farlo accadere Taika?", "Sì, certo. Fatto".

Jenkins, quindi, ha continuato: "Penso che interpretare qualcuno che sta soffrendo così tanto e proporlo con una commedia sia meraviglioso. Penso che a un certo livello, tutti ci sentiamo così, e vogliamo vederlo riflesso sullo schermo. Ma non voglio vederlo in un dramma. Voglio ridere quando lo vedo. Voglio percepirlo, ma voglio ridere".

Waititi ha aggiunto: "Penso lo stessa cosa. Sono attratto dai personaggi che cercano disperatamente di essere visti, o di essere cool, o semplicemente di essere tirati dentro dai margini. E spesso, quando questo accade, si rendono conto, 'Oh, era molto più figo là fuori, molto più figo con un piccolo gruppo della mia gente. Eravamo unici! Quindi questa auto-realizzazione, l'idea che la gente vuole sempre qualcosa di più, e poi quando accade, è in realtà una delle cose peggiori, è in realtà la più grande maledizione che puoi avere - amo queste storie".

Per maggiori approfondimenti vi lasciamo al trailer di Our Flag Means Death e alle dichiarazioni di Waititi sulla fastidiosa barba sul set.