Our Flag Means Death 2, chi è la Regina del Pirati?

Our Flag Means Death ha sempre avuto l'innata capacità di unire reale a fantastico. Molti dei personaggi presenti nella serie sono esistiti ma le dinamiche che si creano tra di loro sono inventate. Con l'inizio della seconda stagione è stata introdotta una spietata piratessa nota a molti.

Dopo che Stede e la sua ciurma si sono arenati, sono costretti a ritornare alla Repubblica dei Pirati nel quale diventano "schiavi" di Jackie La Spagnola. A "salvarli" dalle angherie della donna (e dalla morte certa) è una donna che, per tutto il loro periodo di permanenza sull'isola, si era spacciata per una venditrice di zuppa con il quale il giovane Oluwande aveva fatto amicizia. In realtà la donna non è altro che la piratessa Zhang Yi Sao, storicamente ricordata come l'imperatrice dei mari.

Dopo il trailer di Our Flag Means Death 2, era stato reso più che chiaro che nel corso della seconda stagione i protagonisti avrebbero incontrato altre flotte pirata, ma mai nessuno si sarebbe immaginato di vedere quella che, da molti, è definita come la più grande flotta della storia dei Mari. Ricordata anche con il nome di Ching Shih, infatti, la piratessa era al comando della ciurma più numerosa della storia con oltre 300 navi con un gruppo composto da più di 20mila pirati tra uomini, donne e bambini. La piratessa entrò in conflitto con la maggior parte dei governi del mondo nel corso del XIX secolo e riuscì a terrorizzare i mari della Cina.

Nonostante nella serie, al momento, sia comparsa per pochi episodi, il suo ruolo diventa fondamentale nell'allontanare i protagonisti dalla Repubblica dei Pirati e, soprattutto, avvicinare nuovamente Ed e Stede. Nel frattempo, si inizia a pensare già ad una terza stagione di Our Flag Means Death che sarebbe però l'ultima. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!