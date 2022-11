Our Flag Means Death 2, una foto dal set conferma dell'inizio delle riprese!

Le riprese della seconda stagione di Our Flag Means Death sembrano ormai entrate nel vivo. A confermarlo è una foto pubblicata da Samba Schutte interprete del pirata-cuoco Roach. La serie continuerà a seguire le vicende della sgangherata ciurma capitanata da Stede Bonnet e l'irrascibile Barbanera.

Nonostante sia ancora inedita in Italia, Our Flag Means Death è stata probabilmente uno dei prodotti HBO Max più apprezzati dell'anno. Grazie alla sua comicità irriverente e al racconto delicato e profondo delle tematiche LGBTQ+, la serie ha saputo velocemente conquistare il cuore del pubblico. Ad aiutare nel processo è stato anche il lavoro fatto dal cast guidato da Rhys Darby e Taika Waititi rispettivamente nei panni del "pirata gentiluomo" Stede Bonnet e del famigerato Barbanera aka Edward Teach.

Dopo molta attesa, Our Flag Means Death è stata rinnovata per la seconda stagione. Secondo alcuni membri del cast i nuovi episodi dovrebbero essere persino meglio dei precedenti. A raccontare il clima generale è stato Samba Schutte che ha pubblicato sui propri profili social una foto direttamente dal set. Our Flag Means Death fa revisionismo storico su una vicenda realmente accaduta raccontando la storia dell'aristocratico Stede Bonnet che, a causa di quella che sembra essere una chiara crisi di mezza età, lascia moglie e figli per imbarcarsi nella vita da pirata. La sua strada si incrocerà con quella del terribile (ma non tanto) Barbanera con il quale intreccerà una relazione sempre più profonda.

Le riprese di Our Flag Means Death sono cominciate alla fine di settembre prospettando un' uscita che dovrebbe essere entro la fine del 2023. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!