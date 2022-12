Our Flag Means Death 2, alcuni membri del cast annunciano la fine delle riprese!

Dopo un lungo periodo di attesa i fan diOur Flag Means Death possono finalmente rilassarsi. La seconda stagione della serie comedy HBO Max ci sarà e a confermarlo in via definitiva è ufficialità della fine delle riprese, cominciate tra settembre ed ottobre in Nuova Zelanda.

A confermarlo è stato l'attore Samba Schutte che ha confermato la fine della lavorazione con un post su Instagram nel quale ringrazia troupe e cast fotografando quello che sembra essere "l'ultimo ciak" della stagione. "Assoluta gratitudine, onore, gioia e amore per la troupe più dolce e il miglior cast. Oh cosa verrà. @dvidjenkins @taikawaititi @rhysiedarby ~ grazie". Una cosa simile è stata pubblicata anche da Vico Ortiz, che nella serie interpreta Jim, che ha mostrato la sua gratitudine per il lavoro fatto sul set.

Dall'annuncio della lavorazione del primo script di Our Flag Means Death 2 alla fine delle riprese sono passati diversi mesi in cui, si spera, siano riusciti a realizzare un degno seguito di quella che è stata una delle grandi e più inaspettate sorprese di questa stagione televisiva. Comicità, revisionismo storico e amore si uniscono in una serie capace di raccontare il mondo dei pirati nella maniera più anticonvenzionale possibile. Nonostante non sia stato fatto nessun annuncio ufficiale riguardo il cast può essere dato per scontato il ritorno di Rhys Darby e Taika Waititi, rispettivamente nei ruoli di Stede Bonnet ed Edward Teach aka Barbanera.

Prima dell'inizio delle riprese Waititi aveva parlato del personaggio ideale per Chris Hemsworth nella serie, scherzando su un suo ipotetico coinvolgimento nel progetto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!