Our Flag Means Death 2, pubblicato il nuovo trailer ufficiale!

In Italia il tornado Our Flag Means Death non sia ancora arrivato a causa di una mancata distribuzione, la ciurma più sgangherata del mondo della serialità sembra essere più che pronta a tornare all'arrembaggio. In attesa dell'arrivo della seconda stagione è stato pubblicato il nuovo trailer ufficiale.

Our Flag Means Death aveva già dato un primo sguardo con il primo teaser ufficiale che annunciava anche la data d'uscita della serie prevista per 5 ottobre su HBO Max. La serie creata dalle folli menti comiche di David Jenkins e Taika Waititi, continuerà a seguire le vicende di Stede Bonnet, il pirata gentiluomo, e Edward Teach (Barbanera). Dopo essersi separati alla fine della prima stagione, i nuovi episodi serviranno a ricucire lo strappo che vede protagonisti loro e la ciurma.

Già le immagini del trailer mostrano come Stede stia cercando di adattarsi alla vita da vero pirata dopo che Ed, preso da un raptus violento, alla fine della prima stagione aveva totalmente distrutto i suoi averi e le sue comodità presenti sulla nave che aveva acquistato per salpare i mari e cominciare una vita da pirata. Mentre i tentativi di Ed di dimenticare Stede sembrano abbastanza fallimentari, l'altro sembra più che pronto a voler diventare un pirata provetto facendo anche un training dedicato.

Secondo alcune indiscrezioni Our Flag Means Death potrebbe avere una terza stagione ma sarebbe l'ultima. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!