Our Flag Means Death 2, lo script del primo episodio è quasi pronto!

Il creatore di Our Flag Means Death, David Jenkins, ha aggiornato i fan dello show di HBO Max sull'evoluzione dei lavori per la seconda stagione, dopo lo strepitoso successo del primo ciclo di episodi pubblicato a marzo. Nonostante il successo, sono passate diverse settimane prima di saperne di più sul futuro dello show.

Alla fine è stato ufficializzato il rinnovo di Our Flag Means Death per una seconda stagione. Un rinnovo voluto espressamente anche dai fan, che hanno alimentato sui social l'hashtag #RenewOurFlagMeansDeath per settimane, preoccupati da un'ipotetica cancellazione della serie dopo soltanto una stagione.



Con il via libera di HBO sono iniziati ufficialmente i lavori per la seconda stagione di Our Flag Means Death 2, e Jenkins ha pubblicato un'immagine sui social; si tratta della prima pagina del copione dell'episodio 1 della stagione 2, annunciando l'imminente conclusione della scrittura.

Il titolo è stato nascosto e non ci sono altre informazioni sull'episodio che aprirà il secondo ciclo di avventure dello show, sebbene Jenkins abbia sottotitolato l'immagine con #justiceforluciusrip, suggerendo ai fan che probabilmente la morte di Lucius (Nathan Foad) potrebbe essere affrontata proprio nel primo episodio.



Per le info sulla serie, Taika Waititi ha fornito informazioni su Our Flag Means Death 2 proprio qualche settimana fa. Ricordiamo che la serie creata da David Jenkins è ancora inedita in Italia, nonostante il grande successo negli Stati Uniti.