Our Flag Means Death 2, Taika Waititi rivela quando e dove verrà girata la nuova stagione

Dopo il rinnovo di Our Flag Means Death per una seconda stagione, Taika Waititi svela già quando potrebbero partire le riprese dei nuovi episodi della serie di HBO Max.

Se vi è piaciuto Taika Waititi nei panni di Barbanera, allora vi farà piacere sapere che Our Flag Means Death non solo tornerà sicuramente sui vostri televisori, dato il rinnovo ufficiale da parte della piattaforma streaming HBO Max, ma questo potrebbe accadere anche prima di quel che pensiate. E avrà anche delle location nuove di zecca.

"Si spera di poter iniziare già a ottobre, e gireremo in Nuova Zelanda" ha rivelato Waititi durante una recente intervista con il sito Collider "La prima stagione [di Our Flag Means Death] l'abbiamo girata a Los Angeles. Un posto strano per provare a realizzare qualcosa che è ambientato tutto nell'Oceano, quindi andremo in Nuova Zelanda, che ne è circondata. E questa è una delle cose per cui sono più entusiasta per l'anno a venire".

Con delle riprese così imminenti, è dunque possibile che la seconda stagione di Our Flag Means Death possa dunque essere trasmessa già nel 2023.

Nel frattempo però, i fan di Waititi potranno apprezzarlo come doppiatore nel film Pixar Lightyear, e come regista, sceneggiatore e interprete nel film Marvel Thor: Love and Thunder.