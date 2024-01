Our Flag Means Death cancellata dopo 2 stagioni: stop alla serie di Taika Waititi

Our Flag Means Death è stata cancellata: la commedia in costume con protagonista Taika Waititi è stata cancellata dopo due stagioni da Max, nonostante ne abbia lodato la capacità di aver creato una community "fantastica e inclusiva" per i suoi fan.

"Anche see Max non proseguirà con una terza stagione di Our Flag Means Death, siamo molto orgogliosi della gioiosa, esilarante, e sentita storia che l'autore David Jenkins, Taika Waititi, Rhys Darby, Garrett Basch, Dan Halsted, Adam Stein, Antoine Douaihy, e l'intero fantastico cast e la squadra che l'ha resa reale. Ringraziamo anche i fans dediti che hanno accolto queste storie e hanno costruito una community splendida e inclusiva attorno allo show" ha dichiarato un portavoce di Max. Quindi le voci su una possibile terza stagione si rivelano infondate: il percorso della popolare e amata serie tv termina qui.

Rhys Darby nei panni di Sted e Taika Waititi in quelli di Barbanera sono i protagonisti di Our Flag Means Death, insieme a Joel Fry come Frenchie, Samson Kayo come Oluwande, Matthew Maher (Black Pete), Nathan Foad (Lucius), Samba Schuttle (Roach), Con O'Neill (Izzy Hands), Vico Ortiz (Jim) e molti altri. La prima stagione è composta da dieci episodi. David Jenkins ha commentato la notizia su Instagram: "La buona notizia? Abbiamo passato due stagioni in un mondo bizzarro e splendidamente reso e popolato da alcuni dei più grandi attori e creativi in circolazione. E la seconda stagione è stata resa possibile dall'entusiasmo di una delle fan community più piacevoli della storia di questo medium". Jenkins ha definito la cancellazione dello show una "fine prematura" e ha proseguito ringraziando Casey Bloys, Sarah Aubrey, Suzanna Makkos, Bily Wee e David Ruby per aver sostenuto lo show all'interno di Max. "La cattiva notizia è chiara. Our flag non ritornerà per una terza stagione. Sono molto triste del fatto di non rimettere mai più piede sulla Revenge con i miei amici, alcuni dei quali sono diventati quasi una famiglia. Ma non potrei essere più grato dell'essere stato alla guida di questa cosa". Qui trovate il trailer della seconda stagione di Our Flag Means Death.