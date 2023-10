Our Flag Means Death, chi è la ex piratessa Anne Bonny?

Our Flag Means Death fin da subito, ha chiarito la sua volontá di reinterpretare la storia della pirateria in particolare riguardo le figure femminili. Nelle nuove puntate della serie HBO Max di David Jenkins è comparsa una nuova piratessa, l'amatissima e leggendaria Anne Bonny.

Il fatto che sia Minnie Driver a prestarle il volto è solo un ulteriore incentivo. Dopo che Our Flag Means Death ha presentato la regina dei Pirati nei primi episodi ora tocca ad un altro importantissimo volto della pirateria tutta al femminile. Ci spostiamo dall'Asia per arrivare direttamente negli Stati Uniti con l'iconico personaggio di Anne Bonny.

Nella realtà, il personaggio di Anne Bonny era profondamente legato ad un altro pirata a confronto nella prima stagione: Calico Jack . Storicamente i due si sarebbero incontrati quando lei era ancora sposata con un altro pirata. Nonostante avesse chiesto al marito di lasciarla andare, la donna decise di travestirsi da uomo insieme ad Anne Read (che confronta nell'episodio come sua amante) e imbarcarsi nella ciurma di Calico. Non è ben chiaro quale legame malato legasse le due donne al pirata ma, storicamente, l'unico documento ancora esistente conferma che le due donne, dopo la cattura di Calico Jack, sono state prese in custodia insieme .

Secondo l'autore della serie, una terza stagione di Our Flag Means Death sarebbe l'ultima. Cosa ne pensi? Raccontatecelo nei commenti!