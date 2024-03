Our Flag Means Death, nulla da fare: per il creatore la serie è finita

Our Flag Means Death è stata cancellata dopo due stagioni: la serie ispirata alle avventure di Stede Bonnet (Rhys Darby) prima gentiluomo e poi pirata, con al centro un'improbabile storie d'amore tra Barbanera (Taika Waititi) e Bonnet, ha conquistato in pochissimo tempo i fan che sono rimasti delusi dal mancato rinnovo.

Anche Taika Waititi avrebbe voluto una terza stagione e in quanto produttore esecutivo la sua voce rappresentava una speranza per i fan che tuttavia dovranno abbandonarla presto. Il creatore dello show David Jenkins ha rivelato su Instagram che, malgrado gli sforzi di trovare un'altra emittente, i risultati non sono stati quelli sperati pertanto la cancellazione di Our Flag Means Death è da considerarsi definitiva: "Posso confermare ufficialmente che siamo arrivati ​​alla fine del percorso - ha scritto Jenkins- almeno per quanto riguarda questa serie TV. Dopo molti incontri e conversazioni, sembra che non ci sia una casa alternativa per il nostro equipaggio. Grazie a tutti voi che ci avete inviato tanto amore che ha reso tutto il cast dello show in grado di affrontare la perdita".

Jenkins ha ringraziato profondamente i fan che hanno dimostrato supporto e affetto in questo intenso percorso: nei piani dello showrunner la serie TV sarebbe terminata con una terza stagione, ma MAX ha anticipato la fine della storia d'amore tra Bonnet e Barbanera.