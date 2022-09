Our Flag Means Death: iniziate le riprese della Stagione 2 della serie di Taika Waititi

Dopo il rinnovo di Our Flag Means Death, le riprese della Stagione 2 della serie che vede tra i suoi produttori anche Taika Waititi (che figura anche nel cast di interpreti nel ruolo del pirata Barbanera) sono ufficialmente partite. La nuova stagione, una volta completata, arriverà sul servizio di streaming della Warner Discovery, ovvero HBO Max.

Vagamente ispirato alle vere avventure dell'aspirante pirata del XVIII secolo Stede Bonnet (Rhys Darby), la commedia di HBO Max, amatissima dai fan, inizia con il pirata gentiluomo che incrocia il leggendario Barbanera (Taika Waititi, che ha anche diretto la première della serie e funge da produttore esecutivo). In un'immagine postata su Twitter, il co-protagonista Samba Schutte, che interpreta il cuoco di bordo Roach, ha rivelato che le riprese della seconda stagione sono in corso in Nuova Zelanda.

HBO Max ha così descritto la seconda stagione di Our Flag Means Death: "Dopo aver scambiato la vita apparentemente affascinante di un gentiluomo con quella di un bucaniere spavaldo, Stede è diventato capitano della nave pirata Revenge. Lottando per guadagnarsi il rispetto della sua ciurma potenzialmente ammutinata, le sorti di Stede cambiano dopo un fatidico incontro con il famigerato capitano Barbanera, interpretato da Waititi. Con grande sorpresa, Stede e Barbanera, così diversi tra loro, hanno trovato più che un'amicizia in alto mare... hanno trovato l'amore. Ora devono sopravvivere".

"Sentivamo che la serie era speciale mentre la stavamo realizzando, ma l'abbraccio a braccia aperte dei fan agli abitanti della Revenge rende ancora più dolce l'avvio di una seconda stagione", ha dichiarato il creatore della serie David Jenkins annunciando la seconda stagione lo scorso giugno. "Grazie al nostro team di HBO Max, ai nostri produttori esecutivi e al nostro pubblico entusiasta per aver reso possibile un altro viaggio in questo mondo".

Per altre info su Our Flag Means Death 2, ci ha pensato lo stesso Waititi ad aggiornare i propri fan qualche settimana fa.