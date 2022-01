Our Flag Means Death, nuove immagini dalla serie piratesca di Taika Waititi

Abbiamo finalmente avuto un primo trailer per Our Flag Means Death, la serie piratesca ideata da Taika Waititi per la piattaforma streaming HBO Max, e ora ci arrivano anche delle nuove immagini esclusive da Entertainment Weekly, ma ricondivise dallo stesso regista su Instagram.

Il 2022 sarà strapieno di contenuti tra cinema e televisione, e fra questi vedremo anche la nuova serie tv a opera del regista di Thor e Jojo Rabbit Taika Waititi, che torna in tv con una comedy piratesca che si preannuncia già esilarante.

"Diamine fratello, ma è Barbanera! I sette mari non saranno mai più gli stessi... Our Flag Means Death, da marzo su HBO Max. #OurFlagMeansDeath @hbomax @hbomaxplus" ha scritto Waititi nel suo ultimo post di Instagram, dove ha condiviso le immagini dello show che trovate anche in calce alla notizia, nel quale lui stesso dà il volto al pirata più temuto, Barbanera.

Lo show vedrà infatti l'ingenuo pirata alle prime armi Stede Bonnet (interpretato da Rhys Darby) avventurarsi per il mare, convinto di potercela tranquillamente fare a sopravvivere al largo con i suoi modi aristocratici. Ma presto la sua ciurma farà la conoscenza di quella di Barbanera... E immaginate un po' cosa potrà succedere da lì in poi.

Our Flag Means Death arriverà nel mese di marzo sugli schermi americani, sebbene non sia ancora stata precisata la data effettiva del suo debutto su HBO Max.