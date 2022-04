Our Flag Means Death, perché HBO non ha rinnovato l'enorme successo con Taika Waititi?

Comincia a preoccupare il mancato rinnovo della seconda stagione di Our Flag Means Death, la serie con Taika Waititi che sta semplicemente sbancando su HBO. Eppure l'intero cast, interrogato su un nuovo blocco di episodi, si è detto piuttosto incerto sul rinnovo, riferendosi allo show come se si dovesse interrompere qui.

Forse non ne avete ancora sentito parlare: ma ne sentirete eccome. Perché Our Flag Means Death, dopo essere arrivata di sottecchi su HBO, è diventato un caso senza precedenti. La prima stagione si è conclusa il mese scorso e la commedia sta diventando sempre più popolare. Secondo Business Insider, lo show è attualmente l'undicesimo titolo più richiesto negli Stati Uniti e nel mondo. A dimostrarlo anche il fatto che la domanda per lo spettacolo è triplicata tra la prima della serie e il finale di stagione. C'è molto da apprezzare nello show, dal suo incorreggibile humor alla chimica fra un cast davvero eccellente. Se volete farvi un’idea, trovate qui il trailer di Our Flag Means Death.

Sul rinnovo di serie pero, Waititi si è detto particolarmente incerto in una nuova intervista con Forbes: "Non so nulla. Penso solo che dovrebbero rinnovarla, perché non avrebbe senso non farlo. Inoltre, ho bisogno di sapere cosa succede dopo”. Stesse parole anche dello showrunner David Jenkins: "È difficile non riprendere dopo quello che è successo nel finale. Spero che lo capiscano. Spero che vogliano fare di più. Tutti quelli che conoscono vogliono un rinnovo. Andare sui social media e vedere il modo in cui è esploso per tipo due settimane sembra irreale. È così gratificante, pur non sapendo se sarà rinnovato, vedere che alla gente è piaciuto così tanto".

In merito ai due fantastici protagonisti, il Rhys Darby che interpreta Stede Bonnet e il Taika Waititi che ricopre il ruolo di Barbanera, proprio Jenkins aveva raccontato: "Hanno una chimica tra loro che, quando hanno girato insieme per la prima volta, è apparsa evidente fin dal primo istante. Sono entrambi abituati a entrare in una scena, renderla unica rimanendo al contempo assolutamente esilaranti e poi andarsene. Ogni scena era un’occasione per dare prova degli incredibili attori che sono. Perché sono semplicemente fantastici: vogliono entrare e distruggere. Dare vita a quei momenti è stata assolutamente una gioia".

La serie è ispirata alla vita del pirata realmente esistito Stede Bonnet, aristocratico che abbandona la sua vita agiata e la sua famiglia per diventare un corsaro durante l'età d'oro della pirateria, nonostante non abbia alcuna predisposizione o conoscenza necessaria. Navigando a bordo della sua nave, la Revenge, il capitano Bonnet e il suo equipaggio disfunzionale lottano per sopravvivere alle minacce mortali delle flotte navali e di altri pirati assetati di sangue. Se volete scoprire di più sulla serie, ecco alcuni interessanti retroscena su Our Flag Means Death.