Our Flag Means Death: lo show HBO con Taika Waititi rinnovato per una seconda stagione!

Sono passati più di due mesi dalla fine di Our Flag Means Death della HBO e, nonostante la serie sia stata la nuova serie più richiesta per molte settimane, non era chiaro se ci sarebbe stata una seconda stagione.

Lo showrunner David Jenkins ha condiviso diversi aggiornamenti su Twitter per discutere del destino incerto dello show, ma sembra che HBO Max stesse aspettando il Pride Month per annunciare il rinnovo. Infatti, il sito di streaming ha annunciato pochi minuti fa la seconda stagione dello show, scatenando l'entusiasmo tra i fan.

"Ho sentito che potreste volere più pirati amarsi e essere amici tra di loro, quindi vi abbiamo portato questa seconda stagione", ha condiviso Jenkins su Twitter. "Ma davvero avete portato questa seconda stagione con il vostro entusiasmo, talento e gioia", ha aggiunto. "Adoriamo il vostro amore per questo spettacolo. Grazie per questa esperienza straordinaria e per aver incontrato il nostro lavoro con una tale passione.

Lo showrunner aveva precedentemente parlato con The Wrap della fusione tra Warner Bros. e Discovery e del motivo per cui quest'ultima potrebbe aver avuto qualcosa a che fare con il ritardo del rinnovo:

"È difficile a causa delle analisi", ha spiegato Jenkins. "HBO Max ha avuto questa enorme fusione. Le persone hanno paura per il loro lavoro, giustamente", ha detto. "E poi le loro metriche sono le loro, non le condividono davvero. Non condividono davvero i dati delle loro visualizzazioni nemmeno con noi. Non è abbastanza chiaro cosa accadrà".

Per concludere, vi rimandiamo al nostro approfondimento sullo show HBO di Taika Waititi e vi salutiamo con l'ultimo trailer di Our Flag Means Death.